Reuters-medarbeider drept i Ukraina

Den drepte jobbet som sikkerhetsrådgiver for selskapet. Et russisk angrep rammet søndag et hotell i byen Kramatorsk i Donetsk.

På X skriver Reuters at selskapet er i sorg etter hendelsen.

Reuters opplyste tidligere at det hadde en gruppe på seks ansatte i området, og at disse bodde på Hotel Sapphire, som ble rammet i angrepet. Da het det at én person var savnet, to var sendt til sykehus og de tre andre redegjort for.

Kramatorsk er den største byen i Donetsk-regionen som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

