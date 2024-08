Egyptiske kilder: Gaza-samtalene i Kairo er avsluttet uten noen avtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samtalene handlet om en mulig våpenhvile og løslatelse av gisler. Høytstående representanter fra Israel og USA deltok.

En Hamas-delegasjon var i Kairo for en orientering, men reiste hjem søndag kveld. De deltok ikke direkte i forhandlingene.

Det hvite hus hevdet så sent som fredag at det var framgang i forhandlingene.

Hamas opplyste tidligere søndag at de ikke ville godta det de beskriver som nye krav fra Israel, og at de vil holde seg til den foreslåtte våpenhvileavtalen fra 2. juli.

Voldsspiralen mellom Israel og Hizbollah fikk en ny, dramatisk omdreining søndag. Israel gjennomførte natt til søndag omfattende «forkjøpsangrep» i Libanon og hevdet at Hizbollah var i ferd med forberede et storangrep. De sier de satt inn rundt 100 fly og ødela «tusenvis» av utskytningssystemer for raketter sør i Libanon.

Hizbollah har på sin side sagt at bevegelsen har angrepet med over 320 raketter samt droner mot mål i Israel.

