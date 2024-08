Tre drept i Tyskland – knivmann på rømmen

En mann skal ha stukket tilfeldig forbipasserende ved 21.45 tiden fredag, skriver Bild.

Politiet opplyser natt til lørdag at tre personer er drept og fem personer er alvorlig skadet. De tror mannen handlet på egen hånd.

Hendelsen skjedde på Fronhof, et torg i sentrum av byen, der det var satt opp en konsertscene. Folk har blitt bedt om å forlate sentrum av byen, skriver lokalavisa Solinger Tageblatt.

Byjubileum

Byen Solingen feirer denne helga 650-årsjubileum, og 80.000 besøkende var ventet, skriver Bild. Feiringen er midlertidig innstilt etter hendelsen.

På vegne av arrangørene kunngjorde Philipp Müller fra scenen at helsepersonell jobber for å redde livene til ni personer.

Solingen har drøyt 160.000 innbyggere og ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen, øst for Düsseldorf.

Preget av frykt og sorg

– I kveld er vi alle i Solingen preget av sjokk, frykt og stor sorg, skriver ordfører Tim Kurzbach skriver på byens Facebook-side.

– Vi ønsket alle å feire vår bys jubileum, og nå må vi sørge over de døde og skadede. Jeg ber for alle som fortsatt kjemper for livene sine, skriver ordføreren, som takker nødetatene for innsatsen.

Delstaten står sammen i sjokk og sorg, sier delstatsminister Hendrik Wüst.

– I denne mørke stunden er hjertene og tankene til folk i delstatene og utenfor i Solingen, hvor brutal og følelsesløs vold har rammet delstaten, skriver han på X.

