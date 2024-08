Walz: Mitt livs ære å akseptere nominasjonen

– Det er mitt livs ære å akseptere deres nominasjon som visepresident i USA, sa han i starten av talen.

– Vi er her i dag av en enkel grunn: Vi elsker dette landet, fortsatte den 60-årige Minnesota-guvernøren på tredje dag av landsmøtet.

Kamala Harris holder talen der hun aksepterer nominasjonen som presidentkandidat torsdag.

I talen gikk Walz til angrep på motkandidatene Donald Trump og J.D. Vance.

– Vi skal ikke tilbake, sa han – med henvisning til Trumps presidentperiode fra 2017 til 2021.

Barna i salen

I talen snakket Walz om hvor vanskelig han og kona hadde for å få barn, og de har brukt fertilitetsbehandling. Da kameraene så zoomet inn på datteren Hope, gjorde hun et hjerte-tegn med hendene. Sønnen Gus gråt mens faren talte.

– Jeg har ikke holdt så mange taler som dette, men jeg har gitt mange peptalks, poengterte Walz. som har bakgrunn trener innen både amerikansk fotball og basketball.

Walz har også vært lærer, og han ble introdusert av en av sine tidligere elever. Flere av utøverne han har vært trener for, kom også på scenen under presentasjonen.

Clinton hyllet Biden

En annen av hovedtalerne onsdag var tidligere president Bill Clinton. Han berømmet president Joe Biden for å ha ledet landet gjennom koronapandemien og økonomiske nedgangstider, samt for innsatsen for Ukraina og arbeidet for en våpenhvile i Midtøsten.

– Og så gjør han noe som er veldig vanskelig for å politiker – han gir fra seg makten, sa Clinton.

Det vil styrke arven etter Biden, mener Clinton, som sier det står i sterk kontrast til det som skjer «i det andre partiet».

Sammenlignet alder

Alder var et tema i Clintons landsmøtetale.

– For to dager siden ble jeg 78 år, og jeg er den eldste i familien. Og den eneste personlige forfengeligheten jeg vil hevde, er at jeg fortsatt er yngre enn Donald Trump, sa Clinton – som er to måneder og fem dager yngre.

– I 2024 har vi et ganske greit valg, mener jeg. Kamala Harris for folket. Og den andre fyren som har bevist, enda mer enn første gang, at det handler om «meg og meg selv». Jeg vet hvem jeg foretrekker for landet vårt, sa mannen som var president mellom 1993 og 2001.

– Vi trenger Kamala Harris, gledens president, til å lede oss, var hans budskap til landsmøtet.

Oprah: Sunn fornuft tilsier Harris og Walz

TV-stjernen Oprah Winfrey gjorde en overraskende opptreden på landsmøtet onsdag. Det ble ikke bekreftet før samme dag at Winfrey skulle tale, og hun ble tatt imot av landsmøtet i Chicago med enorm jubel.

Winfrey hadde et budskap til alle som ennå ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på.

– Anstendighet og respekt er på valg i 2024. Ja, bare vanlig sunn fornuft. Sunn fornuft tilsier at Kamala Harris og Tim Walz kan gi oss anstendighet og respekt, sa hun.

Hun var ikke den eneste kjendisen til slutte seg til Det demokratiske partiets møte onsdag. Stevie Wonder framførte «Higher Ground», mens John Legend og Sheila E. framførte Prince-låten «Let's Go Crazy».

