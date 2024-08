Taylor Swift: Avlysningene i Wien var knusende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det har gått to uker siden de planlagte konsertene ble avlyst som følge av at myndighetene sa de hadde avdekket terrorplaner. Ifølge østerriksk politi var de mistenkte gjerningspersonene inspirert av ekstremistgruppa IS.

Onsdag uttalte Swift seg for første gang om avlysningene, på Instagram.

– Å få avlyst konsertene i Wien var knusende, skriver hun.

– Grunnen til avlysningene fylte meg med en ny følelse av frykt og en enorm skyldfølelse fordi så mange mennesker hadde planlagt å dra på konsertene, skriver den amerikanske superstjernen videre.

Hun takker samtidig myndighetene. Swift opplyser at hun for å prioritere sikkerhet ventet til Europa-delen av turneen var ferdig med å uttale seg.

Taylor Swift holdt den siste av fem konserter på Wembley i London denne måneden tirsdag, tillegg til at hun holdt tre konserter samme sted i juni.

Nå blir det pause fram til hun spiller i Toronto i november.

Les også: Trump med falsk påstand om Swift-støtte

Les også: Skiltene stjeles etter at tysk by endret navn for Taylor Swift