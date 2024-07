Skiltene stjeles etter at tysk by endret navn for Taylor Swift

I begynnelsen av juli satte byen opp 30 gule skilt med det midlertidige bynavnet for å ønske Swift-fans og andre velkommen. Denne uken skal den amerikanske superstjernen spille tre konserter i byen, som også nylig var vertsby under fotball-EM.

Ikke alle har satt pris på navnestuntet, som kom etter at skoleelev Aleshanee Westhoff startet en kampanje. Videoer i sosiale medier har utløst heftig debatt, der noen mener at byen har viktigere saker å ta seg av enn å glede musikkfans.

Kort tid etter at skiltene kom på plass var flere av dem dekket over av blant annet fotballklistremerker. Til tross for at mange av dem henger høyt for å hindre tyveri, er flere av dem borte, sier byens markedsføringssjef Sandra Falkenauer.

Hun og staben har bedt kritikerne roe seg ned og sier den gamle industribyen ikke har fått så mye positiv omtale på lang tid.

– Dette er ganske enkelt en kjempesuksess. Men nå er det også opp til dere at vi viser oss skikkelig fram for verden! Så bli med og slutt å klage! Vær flotte verter og still opp for hjembyen, skriver markedsføringskontoret på Facebook.

Byen venter 200.000 Swift-fans – kjent som swifties – til byen i forbindelse med konsertene onsdag, torsdag, og fredag. Dette er første gang Swifts Eras-turné kommer til Tyskland. Hun skal også spille i Hamburg og München.

