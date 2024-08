Russland hevder Ukraina fikk Nato-hjelp til Kursk-offensiven

Den russiske etterretningstjenesten hevder ifølge det statseide, russiske nyhetsbyrået Tass også at Nato-rådgivere assisterte Ukraina i landets streiftog inn i den russiske regionen.

Siden offensiven startet 6. august, har ukrainerne erobret over 80 russiske bosetninger og tatt kontroll over et område på godt over 1000 kvadratkilometer, ifølge ukrainske myndigheter.

Det er den største invasjonen av Russland siden andre verdenskrig. I helgen ødela ukrainerne en viktig bro i Kursk og skadet en annen bro i nærheten.

Les også: Lars West Johnsen: Vestens frykt for Russland er borte (+)

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)

Les også: Göran Persson: – Hadde ikke forventet det av Russland (+)