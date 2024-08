Israel frykter Hizbollahs avanserte droner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I midten av mai skjøt Hizbollah ned Sky Dew, et av Israels viktigste redskaper for å overvåke luftrommet i nord og gjøre landets luftvern i stand til å skyte ned raketter fra Libanon.

Den store ballongen befant seg høyt oppe i lufta over en israelsk militærbase, 35 kilometer fra grensa. Den ble truffet av en målstyrt Ababil-angrepsdrone.

Israel bekreftet hendelsen, som illustrerte hvilken ny trussel landet står overfor. Israel har utviklet avanserte luftvernsystemer som Iron Dome og David´s Sling for å beskytte mot raketter, men disse er mindre egnet til å stanse droner.

– Hizbollahs dronekapasitet er en trussel som må tas på alvor, sier Fabian Hinz i tankesmia International Institute for Strategic Studies (IISS).

Stadig mer presise

Hizbollah-militsen har den siste tiden også satt en støkk i israelske ledere ved å sende overvåkningsdroner for å kartlegge militæranlegg og andre strategisk viktige mål i Israel.

En slik drone filmet blant annet den israelske flybasen Ramat David, noe som først ble kjent da Hizbollah offentliggjorde bildene.

Nedskytingen av Sky Dew viste også hvor presise militsens angrepsdroner nå er.

– Dette angrepet viser hvordan de har økt treffsikkerheten og evnen til å unngå israelsk luftvern, konkluderer en rapport utarbeidet av den israelske tankesmia Institute for National Security Studies.

Overvåker og angriper

Siden Hamas-angrepet mot det sørlige Israel i oktober, og Israels påfølgende krigføring på Gazastripen, har det vært nesten daglige trefninger i grenseområdet mellom Libanon og Israel.

Hizbollah har gang på gang angrepet israelske militærposter både langs grensa og dypt inne i landet.

Israelsk luftvern har avskåret hundrevis av droner, men langt fra alle.

I april ble en israelsk soldat drept og 13 soldater og fire sivile såret i et droneangrep mot Arab al-Aramsheh nord i Israel.

Tidligere i måneden ble seks mennesker såret i et droneangrep mot byen Nahariya, en drøy mil sør for grensa.

Produserer egne droner

Hizbollah-bevegelsens leder Hassan Nasrallah hevder militsen nå produserer sine egne droner, men hittil har de stort sett benyttet iranskproduserte av typen Ababil og Shahed.

Militsen skaffer seg imidlertid deler til egen droneproduksjon fra vestlige land.

I juli ble tre mennesker pågrepet i Spania og en i Tyskland, mistenkt for å tilhøre et nettverk som forsynte Hizbollah med dronedeler.

Hizbollah har også ved minst én anledning benyttet en drone som avfyrte målstyrte russiskproduserte raketter av typen S5.

Drept av Israel

Hizbollahs bruk av droner er ikke av ny dato, men skriver seg helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet.

I 2004 sendte de den første overvåkingsdronen over grensa til Israel, en iranskprodusert drone av typen Mirsad.

To år senere overtok Hassan Lakkis ansvaret for militsens program og sørget for å gjøre dronene stadig mer avanserte. Han ble drept i et israelsk attentat i 2013.

Flere andre droneeksperter er også drept i Libanon og Syria, noen av dem iranere.

Angrep gassplattform

Da Hizbollah rykket inn Syria for å bistå president Bashar al-Assad i krigen mot opprørere, skjøt droneprogrammet for alvor fart.

Både angreps- og overvåkningsdronene ble stadig mer avanserte, noe de blant annet demonstrerte da de nylig sendte tre overvåkingsdroner over Israels største gassinstallasjoner på Karish-feltet i Middelhavet.

Alle de tre dronene ble rett nok skutt ned, men angrepet var en vekker for Israel.

Formidabelt arsenal

Israel har aldri greid å nedkjempe Hizbollah, verken under den 15 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon som tok slutt i 2000, eller i årene som har gått siden.

Under den 34 dager lange krigen i 2006 regnet det over 4000 raketter over Israel. 165 israelere ble drept, drøyt 120 av dem soldater.

De fleste rakettene var den gang upresise Katjusja-raketter med sprengladninger på under 30 kilo og en rekkevidde på knappe 30 kilometer, men den israelske marinens flaggskip Hanit ble truffet av en langt mer avansert kinesiskutviklet C-802-rakett.

Israelsk etterretning hadde mistanke om at Hizbollah var i besittelse av slike raketter, og i dag hersker det ingen tvil om at militsen har langt flere og mer avanserte våpen i sitt arsenal.

200.000 raketter

USAs militære etterretningsorganisasjon (DIA) anslo i 2019 at Hizbollah var i besittelse av 150.000 raketter, og israelske Institute for National Security Studies (INSS) tror at det i dag kan være snakk om opptil 200.000 raketter.

Scud-raketter med en rekkevidde på over 500 kilometer er skjult i underjordiske anlegg nord i Libanon, og Hizbollah har også de iranskproduserte Fateh-rakettene. Disse er satellittstyrte, har en rekkevidde på 300 kilometer og kan avfyres fra mobile ramper.

Begge disse rakettsystemene kan dermed treffe mål over hele Israel, og det med stor grad av presisjon.

Hizbollah skal også ha sikret seg mer avanserte raketter til bruk mot sjømål, trolig russiske Yakhont-raketter med en rekkevidde på opptil 300 kilometer.

Laserstyrte

Hizbollah har i tillegg store mengder panserbrytende raketter, noe de israelske styrkene fikk merke i 2006.

Over 50 israelske Merkava-stridsvogner ble ødelagt i løpet av den krigen, og i dag er den libanesiske militsen langt bedre rustet også på dette området.

Laserstyrte og varmesøkende panservernraketter av typen AT-14 kan treffe mål på opptil 5 kilometer og vil være svært effektive mot israelske bakkestyrker.

Luftvern

Hizbollah har også langt bedre luftvern enn tidligere. Militsen har blant annet det russiskutviklede Pantsir-systemet som består av både artillerikanoner og varmesøkende bakke-til-luft-raketter.

Eksperter tror også at de har oppgraderte målsøkende AA-10-raketter av samme type som houthimilitsen i Jemen benyttet da de skjøt ned en stor amerikansk MQ-9-drone.

For å avskrekke Israel og understreke sin egen styrke offentliggjorde Hizbollah i forrige uke en propaganda-video som viste et omfattende tunnelsystem. På videoen kunne man også se et stort rakettbatteri, lastebiler, motorsykler og soldater inne i tunnelene.

– Fjellene våre er våre våpenlagre, lød tittelen på videoen.

