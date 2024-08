Anstendighet slår an på Tiktok – mottrend til «brat summer»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begrepet «brat summer» dukket opp i kjølvannet av at artisten Charli XCX i juni ga ut albumet «BRAT». Hun definerte en «brat» (drittunge) som en jente som er litt ubehøvlet, liker å feste og kanskje sier noen dumme ting noen ganger.

Beskrivelsen fikk fans til å erklære at de skulle ha en «brat summer». Mottrenden kom kjapt.

Influencer og transkvinne Jools LeBron introduserte i august uttrykket «very demure, very mindful» til sine 1,2 millioner følgere. Så har det tatt av på Tiktok.

Underholdningsspaltist Fanny Svärd tror at innleggene til LeBron i utgangspunktet var ment humoristisk, ettersom LeBron kanskje ikke egentlig har blitt oppfattet som veldig tilbakeholdende tidligere. Svärd mener LeBron leker seg med kjønnsroller og kvinneidealer.

Anstendig til enhver tid

I flere videoer forklarer LeBron konseptet og beskriver hvordan man kan være «demure» i ulike sosiale og offentlige sammenhenger, for eksempel ved å komme i tide, kle seg skikkelig på jobb og ikke vekke for mye oppmerksomhet.

–Jeg ser ikke ut som en klovn når jeg går på jobb. Jeg gjør ikke for mye. Ser du hvor presentabel jeg er, spør hun retorisk i en video.

I videoer beskrives det nå hvordan man kan gjøre alt fra å bestille en liten kopp kaffe til å sitte elegant på T-banen på en «demure» måte.

«Demure»-trenden har også gått videre fra Tiktok. Søk etter «demure» økte med 1000 prosent på musikktjenesten Spotify forrige uke, ifølge Spotify News.

Betaler kjønnsoperasjoner

Uansett hva det opprinnelige poenget var, så har Lebrons tilhengerskare vokst enormt siden de første «demure»-videoene ble publisert. I en video deler hun at Tiktok-suksessen hennes nå har gjort det mulig for henne å betale for resten av prosessen med å skifte kjønn.

Flere kjendiser har kastet seg på trenden og brukt begrepet. Spotify har hatt en stor økning i demure-spillelister. Blant artistene som listes som «demure», er Lana del Rey, Billie Eilish og SZA. Også kjendiser som Lindsay Lohan, Lizzo og president Joe Biden har hoppet på trenden.

Fanny Svärd advarer uansett godt voksne mot å slenge seg på raske trender.

– Trender som dette er ikke ment å vare evig, og når de voksne henger seg på, er det ikke noe moro lenger.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)