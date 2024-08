Zelenskyj vil bruke langtrekkende våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ukraina hindres i å stanse den russiske framrykkingen på fronten av bare ett vedtak som vi venter på fra våre partnere, nemlig tillatelse når det gjelder langtrekkende våpen, sa Zelenskyj mandag i et møte med landets ambassadører.

På møtet mandag sa han også at ukrainske styrker nå har tatt kontroll over 1250 kvadratkilometer og 92 landsbyer i den russiske Kursk-regionen.

Ukrainske styrker tok seg for to uker siden inn i Kursk og rykket raskt fram uten å møte særlig russisk motstand. Søndag sa han at målet med inntoget er å opprette en buffersone mot Russland.

Zelenskyj mener Ukraina må kunne bruke de langtrekkende våpnene de har fått av sine allierte, til å angripe mål i Russland som brukes til angrep mot Ukraina, blant annet flyplasser, militærbaser og rakettinstallasjoner.

