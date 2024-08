Tyskland kutter støtten til Ukraina

Tyskland er den neste største bidragsyteren til Ukraina etter at krigen startet i februar for to år siden, og i år beløper støtten seg til 8 milliarder euro.

Koalisjonsregjeringen til statsminister Olaf Scholz har slitt med å bli enige om et statsbudsjett der det lå an til et underskudd på 30 milliarder euro.

Men i forrige uke ble Scholz og finansminister Christian Lindner enige om reduksjoner, som inkluderer mindre støtte til Ukraina, ifølge Frankfurter Allgemeine SonntagsZeitung.

For å kompensere for lavere støtte regner regjeringen med at det skapes en mekanisme i EU som åpner for å bruke utbyttet fra de frosne russiske midlene til å fortsette støtten til Ukraina.

Russland har trolig rundt 300 milliarder euro i banker rundt om i verden som ble sperret da Vesten innførte sanksjoner som følge av invasjonen av Ukraina i 2022.

Les også: Lars West Johnsen: Vestens frykt for Russland er borte (+)

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)

Les også: Göran Persson: – Hadde ikke forventet det av Russland (+)