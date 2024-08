Rask spredning av mpox i Afrika bekymrer

– I tillegg til den siste mutasjonen, er vi også bekymret for det faktum at sykdommen har oppstått i flyktningleirene rundt Goma, der folk bor svært trangt, og sykdommen kan spre seg raskt, sier organisasjonens globale helseekspert Jasmin Behrends.

Leger Uten Grenser har nylig trappet opp arbeidet i det østlige Kongo, hvor et stort antall internt fordrevne på flukt fra væpnede konflikter lever under vanskelige forhold.

– Uten forbedret tilgang til vaksiner vil tusenvis av mennesker ikke kunne beskytte seg mot infeksjon, inkludert barn under 15 år, sa Justin Eyong, koordinator for organisasjonen i regionen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte onsdag en folkehelsekrise som følge av de nye utbruddene i Afrika.

I alt 18.737 mistenkte eller bekreftede tilfeller av mpox er rapportert i Afrika siden begynnelsen av året, inkludert 1.200 tilfeller i løpet av en uke alene, opplyste Den afrikanske unions (AU) helsebyrå lørdag.

Rammer barn og unge

De nyeste dataene viser at rundt to tredjedeler av infeksjonene i Kongo, som for øyeblikket har rundt 90 prosent av de rapporterte tilfellene, rammer personer under 15 år. Flere enn 321 barn har dødd.

Ifølge Redd Barna smittes nyfødte barn av viruset på Kongos sykehus.

– Det er de mest sårbare barna som kommer dårligst ut av dette, sier Revati Phalkey, global direktør for helse og ernæring i Redd Barna.

Sprer seg hurtig

Til dags dato har 3.101 bekreftede og 15.636 mistenkte tilfeller blitt rapportert fra tolv medlemsland i AU. Det har resultert i 541 dødsfall, noe som tilsvarer en dødelighet på 2,89 prosent, heter det i en uttalelse fra Africa Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Det hardest rammede landet er Kongo, der den nye virusvarianten først ble oppdaget i september i fjor. Her er det rapportert 1.005 tilfeller (222 bekreftet, 783 mistenkt) og 24 dødsfall på én uke.

De første tilfellene av mpox utenfor Afrika ble registrert tidligere denne uka, i Sverige og Pakistan.

Fra dyr til mennesker

Mpox er en virussykdom som kan spre seg fra dyr til mennesker, men også fra menneske til menneske gjennom seksuell eller nær fysisk kontakt. Symptomer inkluderer feber, muskelsmerter og store byller.

Mpox-viruset forårsaker hudutbrudd over hele kroppen, mens tidligere varianter forårsaket lokaliserte lesjoner rundt munnen, ansiktet eller kjønnsorganene.

Sykdommen, tidligere kjent som apekopper, ble først oppdaget hos mennesker i Kongo i 1970.

