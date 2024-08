Minst 22 døde i kolerautbrudd i Sudan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helseminister Haitham Mohamed Ibrahim sier i en uttalelse søndag at minst 22 mennesker har dødd av sykdommen. Minst 354 bekreftede tilfeller av kolera har blitt påvist de siste ukene.

Ibrahim oppga ingen konkret tidsramme for dødsfallene eller tilfellene. Verdens helseorganisasjon sier imidlertid at det per 28. juli var registrert 78 koleradødsfall i Sudan i år. I tillegg ble det rapport om mer enn 2400 andre sykdomstilfeller mellom 1. januar og 28. juli, heter det.

Kolera er en raskt utviklende, svært smittsom infeksjon. Den overføres gjennom inntak av forurenset mat eller vann.

Sudan ble kastet ut i full krig i april i fjor som følge av konflikten mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte, RSF-militsen.

Hovedstaden Khartoum og andre urbane områder er omgjort til slagmarker, sivil infrastruktur er i ruiner og helsevesenet fungerer ikke. Uten det helt grunnleggende utstyret, har mange sykehus og medisinske fasiliteter stengt dørene.

