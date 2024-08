London Zoo reddet Banksys gorilla

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dyrehagen sa at den fjernet veggmaleriet på porten for å bevare det – og sette inngangen tilbake i full drift. Mengder av besøkende kom for å se kunstverket mens det prydet dyrehagen.

Det er nå dekket med en reproduksjon av verket og et skilt med ordlyden «Banksy woz ere».

– Vi er begeistret over gleden dette kunstverket allerede har gitt så mange, men først og fremst er vi veldig takknemlige for at Banksy har satt dyrelivet i søkelyset, skriver London Zoos direktør, Kathryn England.

– Dette har blitt et viktig øyeblikk i vår historie som vi er opptatt av å bevare ordentlig, legger hun til.

Verket viser en gorilla som holder opp en del av nedrullingsporten, slik at fugler kan fly av gårde og en sjøløve traske bort mens tre sett med øyne kikket ut fra mørket innenfor.

