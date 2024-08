Bild: Brann i pariserhjul i Tyskland – opptil 30 skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire av de skadede er politifolk, skriver avisa. Brannen brøt ut like etter klokka 21 lørdag kveld i et pariserhjul på Highfield-Festivalen ved Störmthaler See øst i Tyskland.

– Brannen har av ukjent årsaker brutt ut i en av gondolene og spredt seg til en annen, sier politiets talskvinne Josephin Sader til Bild lørdag kveld.

En innsatsleder i Røde Kors sier til nyhetsbyrået DPA at to personer skal være alvorlig skadd. Ingen personer skal ha mistet livet i ulykken.

Pariserhjulet var fullt av folk da brannen brøt ut, ifølge Bild, som erfarer at ofrene er på sykehus og etter forholdene har det bra.

Störmthaler See ligger rett sør for byen Leipzig i delstaten Sachsen i det tidligere Øst-Tyskland.

