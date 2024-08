Norges representasjonskontor i Palestina stenges inntil videre

– Vi anser Netanyahu-regjeringens beslutning som ekstrem og urimelig. Denne beslutningen søker å ramme palestinerne og den palestinske selvstyremyndigheten og alle som forsvarer folkeretten, tostatsløsningen og palestinernes legitime rett til selvbestemmelse, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Norges støtte til den palestinske myndigheten og det palestinske folket skal videreføres med full styrke. Arbeidet med å oppnå en bærekraftig tostatsløsning fortsetter, understreker han.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for at dette ikke går utover vårt arbeid for Palestina og for en palestinsk stat, sier Eide.

Støtte fra andre land

Norge jobber nå for å finne ut hvordan arbeidet best skal organiseres fremover.

Utenriksministeren snakket torsdag med palestinernes statsminister Mohammad Mustafa om veien videre.

Norge har fått støtte fra mange land etter at Netanyahu-regjeringen i praksis har utvist norske diplomater fra Palestina. Blant annet har USA, EU, Tyskland, Storbritannia og Frankrike protestert overfor Israel i sakens anledning, opplyser Utenriksdepartementet.

– På høy tid med avtale

Eide understreker samtidig at Norge er venn av Israel og det israelske folket.

– Vi har fordømt Hamas sitt terrorangrep mot Israel 7. oktober i fjor på det sterkeste. Vi har vært tydelige på at gislene må løslates umiddelbart, og at det haster mer enn noen gang med en våpenhvile, sier utenriksministeren.

Det pågår akkurat nå forhandlinger i Doha om våpenhvile og løslatelse av gislene.

– Det er på svært høy tid at denne avtalen nå inngås, sier han.

Les også: Davidsstjernen er stenket av blod (+)

Les også: Israel hevder å ha drept 17.000 militante i Gaza