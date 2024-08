Tenåring sovnet på skolebesøk i retten – lagt i håndjern

Dommer Kenneth King spurte jentas medelever om han skulle sende 16-åringen en tur i ungdomsfengsel, melder den lokale TV-kanal en WXYZ.

– Jeg ville at dette skulle se og føles veldig virkelig for henne, selv om det trolig ikke er noen reell sjanse for at jeg hadde sendt henne i fengsel. Jeg ønsket å vise hvor alvorlig dette er og hvordan man skal oppføre seg i retten, sa dommeren, som hadde advart jenta og forsvarer at han fikk henne satt i håndjern og tvang henne til å kle seg i samme klær som brukes av innsatte.

– Det var min egen versjon av «Scared Straight», legger han til.

«Scared Straight!» – som kan oversettes til «Skremt på rett kjøl» – er en dokumentarfilm fra 1978, der ungdomskriminelle ble filmet mens de møtte innsatte i et amerikansk fengsel som skjelte dem ut, skrek til, og skremte dem, i håp om at det ville hjelpe dem med å unngå å havne i fengsel i fremtiden.

Miljøgruppen som arrangerte klasseturen, sier i en uttalelse at 16-åringen ble traumatisert av det hun ble utsatt for.

– Selv om dommerne ville gi henne en lærepenge om respekt, er metoden hans uakseptabel. Hvis han mente gruppen ikke viste nok respekt, burde han bare bedt dem forlate rettssalen, sier organisasjonen.

Les også: Derfor er Tim Walz elsket av vanlige arbeidsfolk (+)

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Les også: Uenig med Trump om norsk skole