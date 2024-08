Donald Trump varsler pressekonferanse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det blir Trumps andre pressekonferanse på to uker etter at han kalte inn pressen til sin residens i Florida.

Han ventes å trappe opp kritikken av sin motkandidat Kamala Harris for ikke å ha holdt verken pressekonferanse eller intervju siden hun ble demokratenes kandidat.

På pressekonferansen skal Trump ha med seg et utvalg matvarer for å illustrere de stigende matvareprisene, som han trolig vil gjøre til et sentralt tema i valgkampen.

Trump har kommet på defensiven etter at Harris ble hans motpart, og flere meningsmålinger viser at hun har halt inn på ledelsen han hadde mens Joe Biden var kandidaten.

Kort før pressekonferansen kunngjorde hans kampanjestab at den skal utvides med en rekke tidligere medarbeidere og rådgivere utenfra, blant dem Corey Lewandowski som ledet valgkampen hans i 2016.

