Ekspert har liten tro på at Maduro-regimet vil gi etter for presset

Opposisjonen oppfordrer til verdensomspennende demonstrasjoner til støtte for den påståtte seieren i presidentvalget i juli. Her ble den sittende presidenten Nicolás Maduro erklært som vinner.

– Lørdag 17. august skal vi ut i gatene i Venezuela og i verden. La oss rope sammen slik at verden støtter vår seier og anerkjenner sannheten og folkets suverenitet, uttaler opposisjonsleder Maria Corina Machado i en video i sosiale medier.

Machado ble utestengt fra valget. Hennes stedfortreder, Edmundo González Urrutia, sier i en egen video:

«Vi vant, Venezuela vant … vi sees den 17.»

Ørliten sjanse

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Leiv Marsteintredet, er ikke spesielt optimist på vegne av initiativet fra opposisjonen.

– De har en ørliten sjanse til å nå fram, men det skal veldig mye til for at opposisjonen skal klare å vende regimet til frivillig å overlate makten til opposisjonen. Til det har den sittende eliten for mye makt og tjener for mye penger ved å holde på makten, sier Marsteintredet til NTB.

Valgmyndighetene erklærte Maduro som vinner av valget 28. juli med 52 prosent, men har ennå ikke publisert en detaljert oversikt over resultatene.

– De stoppet å telle da de så hvordan det gikk, sier Marsteintredet.

Tar i med valgfusket

Både opposisjonen og internasjonale eksperter mener at det reelle valgresultatet ga opposisjonen to tredeler av stemmene.

Opposisjonen har publisert et stort datasett som har blitt avvist av Maduro. Disse resultatene viser at Gonzalez Urrutia fikk 67 prosent av stemmene, i tråd med meningsmålingene før valget.

Ifølge Marsteinstredet sier det mye noe om styrken i Maduro-regimet at de ikke bare gjør små justeringer på valgresultatet, men snur det opp ned og hevder at bare 44 prosent av velgerne støttet opposisjonen.

Publiseringen av valgresultatene i Venezuela fulgte ikke landets egne regler, påpeker et FN-panel av valgeksperter. Å kunngjøre et valgresultat uten å legge fram data om stemmene som er avgitt, er uten sidestykke i moderne demokratiske valg, sier ekspertpanelet, ifølge Reuters.

Korrupt over mange år

– Maduro-regimet har vært svært korrupt over mange år. De er godt trent med å styre med hard hånd, og har sittet lenge ved makten. Maktposisjonen har gitt toppledelsen mulighet til å berike seg på landets ressurser, sier han.

Det skjer både gjennom at de driver ordinær forretningsvirksomhet, men også gjennom smugling av både narkotika og andre illegale varer, ifølge Latin-Amerika-kjenneren.

– Det skal mye til for å bygge opp et sterkt nok press til å splitte opp regimet slik at de gir fra seg makt, privilegier og rikdom, sier Marsteintredet.

Vennligsinnede land aksepterer ikke resultatet

Machado har oppfordret Maduro til å gå i forhandlinger med opposisjonen og sier til nyhetsbyrået AFP at hennes team vil tilby «garantier og insentiver» for en «forhandlet overgang» som ser ham forlate embetet.

Bare en håndfull nasjoner alliert med Venezuela har anerkjent Maduros seier, mens flere latinamerikanske nasjoner og USA støtter opposisjonens krav.

– Selv ikke USA kan gjøre noe med valget. Men det er interessant at triangelet av tradisjonelt vennligsinnede land ikke har akseptert valgresultatet, sier Marsteinstredet

Han viser til de venstreorienterte regjeringene i Colombia, Mexico og Brasil. Landene har bedt Maduro-regjeringen offentliggjøre fullstendige stemmetall og er ifølge nyhetsbyrået AP i løpende dialog med både opposisjonen og regjeringen for å finne en løsning på krisen.

Har ikke tilbudt amnesti

Det hvite hus uttalte søndag at de «vurderer en rekke alternativer for å presse Maduro til å anerkjenne valgresultatene.»

– Vi har gjort det klart at Maduro må anerkjenne resultatene av valget 28. juli, der Edmundo Gonzalez fikk flest stemmer, sa en anonym talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd til nyhetsbyrået AFP.

På spørsmål om en rapport gjengitt i Wall Street Journal som sa at USA hadde tilbudt å gi Maduro amnesti i bytte mot at han forlater embetet, sa talspersonen: «Vi har ikke gitt noe tilbud om amnesti til Maduro eller andre siden valget».

