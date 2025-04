Vedum med EU-advarsel til Støre

– Det er som om Ap bereder grunnen til å kunne sende en EU-søknad hvis de kommer i regjering til høsten, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold til Dagsavisen.

Han er mildt sagt ikke begeistret for signaler som har kommet fra Arbeiderpartiet i forkant av partiets landsmøte som åpner torsdag.

Han har med indignasjon og bekymring lest Dagsavisens sak denne uka, der Oslo Aps leder Frode Jacobsen varsler forslag som kan gi EU-debatt på landsmøtet. Vedum frykter at dette kan føre til et vedtak som gjør det mer sannsynlig at Ap vil søke medlemskap i EU i neste stortingsperiode.

– Jeg syns det er viktig at landsmøtet får en ordentlig diskusjon om Norges forhold til EU. Jeg syns også det er viktig at teksten om EU blir tydeligere og bedre enn i den som står i partiprogrammet nå, sa EU-tilhenger Jacobsen til Dagsavisen.

– Vil bruke makta vår

Dette siste reagerer Vedum sterkt på. Som tidligere regjeringspartner og en mulig samarbeidspartner for Ap etter valget til høsten, vil han at Sp skal gjøre alt for at det ikke blir sendt en EU-søknad de neste årene. Sp står nå fram som det klareste og mest kompromissløse nei til EU-partiet i norsk politikk etter deres landsmøte forrige helg.

– Jeg vil si tydelig til Aps landsmøte: Vi i Sp kommer ikke til å sitte i noen regjering eller bidra til noe budsjett hvis Ap skal i regjering etter valget, om de bruker den makta de har fått til å berede grunnen for en EU-søknad, sier Vedum til Dagsavisen.

– Vi vil bruke makta vår uansett om det er i regjering eller i Stortinget til å blokkere enhver tilnærming til EU-søknader, understreker han.

– Vi mener at et føderalt Europa ikke er svaret på utfordringene i vår urolige tid. Vi tror det vil skape mer forskjeller mellom folk og at det blir vanskelig å holde på et levende folkestyre hvis vi overfører makt til Brussel.

Landsmøte til Senterpartiet Partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han talte til Senterpartiets landsmøte i Haugesund. (Jan Kåre Ness/NTB)

Tilbake til 1989

Sp-lederen sier også at stemningen og den stigende selvtilliten hos EU-tilhengerne i Ap foran dette landsmøtet minner ham om tidsånden i 1989, fem år før den store EU-avstemningen i 1994 (som neisiden vant).

– I 1989 sa både Høyre og Ap at EU-medlemskap «ikke er aktuelt nå», eller «tiden er ikke inne for det nå». Men i 1992 sendte Ap-regjeringen en EU-søknad, og det skjedde altså før stortingsvalget i 1993, og før folkeavstemningen i 1994, påpeker Vedum overfor Dagsavisen.

– Men Støre har jo sagt at det ikke er aktuelt med en medlemsprosess nå, og at han helst ikke ønsker en EU-debatt nå? Tror du ikke på ham?

– Jo, og det ble vi jo enige om i Hurdal, i regjeringsavtalen mellom Ap og Sp. Men et parti er mer enn en partileder, sier Sp-lederen, og minner om at Oslo Høyre greide å få til et mer «aktivt» EU-vedtak på sitt landsmøte for et par uker siden – mot Høyre-leder Erna Solbergs vilje.

Han vil ikke at noe lignende skal skje på Aps landsmøte: At partiet vedtar en «skarpere» formulering om EU enn Støre og resten av ledelsen vil.

Han advarer igjen mot framstøt mot EU-medlemskap, med tanke på et mulig regjeringssamarbeid mellom Ap og Sp etter valget til høsten:

– Hvis man som regjering tar den type initiativ, så vil vi tvinge gjennom og sørge for at det i budsjettavtalene skal stå at det skal ikke tas noe initiativ til å tilnærme seg et EU-medlemskap det kommende året. Vi kommer til å binde opp hver eneste budsjettavtale med det.

Støre er for EU, men …

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket riktignok varmt om EU i sin tale til Aps landsmøte torsdag, og presiserte at han selv er for at Norge skal gå inn i EU. Han sa også at Ap bør ha en åpen debatt om Norges forhold til Europa.

– Men en ny folkeavstemning om EU nå er ikke det beste for Norge, sa Støre til partifellene i salen, kanskje særlig til de ivrige EU-tilhengerne fra Oslo Ap.

– I en urolig tid, vil jeg heller holde Norge samlet – enn å sende oss ut i en ny runde med for eller mot. Nå trenger vi å bruke kreftene våre på å sikre norske interesser her og nå – ikke bruke kreftene på en lang, krevende medlemskapsprosess, som i tillegg risikerer å splitte oss.

Avviser søknad

Etter talen får Støre vite om Vedums bekymringer for fremtidige EU-søknader fra Ap. Han viser først til talen sin, der han sier at det ikke er aktuelt med en medlemssøknad nå.

– Vi har fulgt med på Trygves landsmøte, så kan han følge med på vårt, sier Støre til Dagsavisen.

– Jeg tror ikke dette landsmøtet kommer til å gå inn for at det skal sendes en medlemskapssøknad. Trygve gjør dette til sin viktigste sak og tror at dette er i ferd med å skje. Jeg tror ikke dette er i ferd med å skje, sier Ap-lederen til Dagsavisen.

– Han får ta ansvar for sine valg, og jeg får ta ansvar for det vi skal diskutere her.

– Så du ser ikke for deg at du går i spissen for å sende en EU-søknad de neste fire årene?

– Som jeg har forklart i innlegget mitt, så gjør jeg ikke det.

---

Aps landsmøte

Arbeiderpartiets 20. ordinære landsmøte avholdes fra 3. til 5. april på Oslo Kongressenter i Folkets Hus i Oslo.

300 representanter fra alle fylker i hele landet samles til landsmøte, i tillegg til partiledelse og statsråder.

Landsmøtet skal vedtas Aps partiprogram for 2025–2029.

Valgkomiteen har innstilt Jonas Gahr Støre som partileder, Jan Christian Vestre og Tonje Brenna som nestledere, mens Kari-Anne Opsal er innstilt som ny partisekretær.

---