Nyfødte tvillinger og moren deres drept i angrep på Gazastripen

En journalist fra det amerikanske nyhetsbyrået snakket tirsdag med tvillingenes far ved al-Aqsa-martyrenes sykehus i Deir al-Balah. Faren planla å registrere fødselen tirsdag, men rakk aldri dette før barna ble drept.

I et annet angrep sent mandag kveld ble ti mennesker drept, ifølge Nasser-sykehuset, dit ofrene ble sendt. Angrepet var rettet mot et hus ved byen Khan Younis, der Israel har gitt befolkningen ordre om å evakuere.

I tillegg ble fire barn, deriblant en tre måneder gammel baby, såret i angrepet. Spedbarnets foreldre og parets fem andre barn var blant de drepte, ifølge sykehusets oversikt. En AP-journalist ved Nasser-sykehuset har telt ofrene.

Israel sier at de forsøker å unngå å ramme sivile, og når sivile blir drept, anklager de Hamas fordi gruppen opererer i bebodde områder.

