Skogbrannene herjer rundt Aten – sykehus og hjem evakueres

I tillegg til de flere tusen menneskene som ble beordret evakuert fra minst åtte landsbyer søndag, evakueres nå også ytterligere fem lokalsamfunn i utkanten av den greske hovedstaden.

– Sivilforsvaret kjempet hardt mot flammene gjennom natten, men til tross for en enorm menneskelig innsats har brannen spredt seg raskt, sier talsperson Vassilis Vathrakogiannis i brannvesenet.

– Brannen har nådd fjellet Pentelikon og er på vei mot landsbyen Penteli, sier han.

Ved daggry mandag ble to sykehus i Penteli evakuert, et militærsykehus og et barnesykehus, ifølge Vathrakogiannis.

