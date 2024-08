Trumps valgkampapparat er blitt hacket – skylder på Iran

Uttalelsen fra Trumps valgkampstab kom lørdag, kort tid etter at nyhetsnettstedet Politico meldte at det fikk tilsendt eposter 22. juli fra en anonym kilde som bare kalte seg «Robert» med tilbud om ekte dokumenter fra innsiden av Trumps valgkampapparat, blant annet en rapport om Trumps visepresidentkandidat J.D. Vances «potensielle sårbarheter».

– Disse dokumentene ble ervervet på ulovlig vis av utenlandske kilder som er fiendtlig innstilt overfor USA, og som har til hensikt å blande seg inn i 2024-valget og spre kaos i vår demokratiske prosess, sier Trump-valgkampens talsmann Steven Cheung i en uttalelse.

Microsoft bekrefter hacking

Trump-teamet henviser til en rapport fra Microsoft fredag der selskapet viste til at hackere med bånd til den iranske regjeringen i juni prøvde å bryte seg inn i epostkontoer tilhørende en «høytstående tjenesteperson» i den amerikanske presidentvalgkampen.

Hackerne klarte å ta kontroll over en epostkonto som tilhører en tidligere politisk rådgiver og deretter brukte denne kontoen til å slå til mot tjenestepersonen ved å bruke phishing-taktikk, fremgår det av Microsofts beskrivelse.

En talsperson for Microsoft avviser Reuters' henvendelser om å navngi tjenestepersonen eller gi flere detaljer om identiteten til de involverte.

Nyhetsbyrået AP har bedt USAs nasjonale sikkerhetsråd om kommentarer, men ikke fått umiddelbart svar.

Irans utenriksdepartement og Irans FN-delegasjon har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

Iran hevder landet ikke blander seg inn

Men den iranske FN-delegasjonen i New York kommenterte Microsoft-rapporten da iranerne fikk spørsmål fra Reuters om saken. Svaret var at Irans cybervirksomhet er «defensiv og proporsjonal mot truslene landet møtes med», og at Iran ikke har planer om å gjennomføre nettangrep.

– Det amerikanske presidentvalget er en intern affære som Iran ikke blander seg inn i, uttalte FN-delegasjonen.

– Iranerne vet at Trump kommer til å stoppe terrorveldet deres, på samme måte som han gjorde det i de fire første årene i Det hvite hus, sier Cheung, med henvisning til at USA under Trump 3. januar 2020 drepte lederen for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke, Qasem Soleimani.

Trump overlevde et attentat i juli. Det har ikke kommet antydninger om at den mistenkte gjerningsmannen hadde koblinger til Iran. Men CNN meldte i forrige måned at amerikansk etterretning hadde opplysninger om en iransk plan mot Trump. Iran har avvist det.

Visepresident Kamala Harris' valgkampapparat har ikke svart på APs spørsmål om kommentarer til saken, og heller ikke på spørsmål om Demokratenes egne tiltak mot hacking.

