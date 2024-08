Sterke reaksjoner på nytt israelsk skoleangrep i Gaza

Lederen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinerne, Philippe Lazzarini, kaller angrepet en ny skrekkens dag i Gaza, mens Tyrkia sier Israel har begått en ny forbrytelse mot menneskeheten.

Sivilforsvaret i Gaza sier at minst 93 mennesker ble drept i det israelske angrepet på en skole som huser fordrevne palestinere i Gaza by. Israel hevder at Hamas hadde et kommandosenter i bygget.

Angrepet skjedde tidlig lørdag morgen, før soloppgang. I skolebygget bor rundt 350 familier som er drevet på flukt fra andre steder på Gazastripen.

Midt i morgenbønnen

I bygget ligger også en moské, og her var folk i gang med morgenbønnen da angrepet skjedde, ifølge et øyenvitne som nyhetsbyrået AP har snakket med.

– Det var folk som sov i andre etasje, også barn, kvinner og eldre, sier Abu Anas, som deltok i redningsarbeidet på stedet.

– Missilet traff dem uten forvarsel. Det første missilet, og så ett til. Vi hentet ut kroppsdelene deres, sier Anas.

Sterke reaksjoner

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant dem som reagerer kraftig på angrepet.

– Det siste døgnets nyheter om at svært mange mennesker skal være drept i et angrep på en skole i Gaza, er en dramatisk påminnelse om at det haster å få på plass en våpenhvile, og at arbeidet med en varig politisk løsning må komme i gang, sier Eide i en uttalelse til NTB.

I en uttalelse fordømmer det franske utenriksdepartementet angrepet i sterke ordelag og krever at Israel respekterer folkeretten, mens den britiske utenriksministeren David Lammy sier han er forferdet, og at det trengs våpenhvile umiddelbart.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier han er skrekkslagen etter å ha sett bilder fra angrepet. Han viser til at det har vært flere angrep på skoler i Gaza, og at det ikke fins noen måte å rettferdiggjøre slike massakrer.

Den uavhengige FN-eksperten Francesca Albanese fordømmer angrepet og anklager Israel for å «begå folkemord på palestinerne én bydel av gangen, ett sykehus av gangen, én skole av gangen, én flyktningleir av gangen».

– Måtte palestinerne tilgi oss vår kollektive manglende evne til å beskytte dem, legger hun til.

– Barn blant de drepte

Ulike instanser har oppgitt forskjellige tall, og sivilforsvaret i det palestinske området har sagt at minst 93 er døde, blant dem minst elleve barn og seks kvinner, og at minst 47 er såret.

Samtidig har mediekontoret til myndighetene på den Hamas-styrte Gazastripen uttalt at det er over hundre døde.

Dersom dette stemmer, er angrepet på skolen et av de dødeligste enkeltangrepene så langt i Israels krigføring på Gazastripen.

Ifølge AFPs tall er minst 14 skoler som huset fordrevne palestinere, angrepet siden 6. juli. Minst 280 mennesker er drept i angrepene.

– Væpnede grupper i bygget

Militæret i Israel (IDF) mener på sin side at mediekontorets tall ikke stemmer. Innledende undersøkelser viser at tallet ikke er i tråd med informasjon som IDF sitter på, sier en militærtalsmann. Angivelig er tallet heller ikke i tråd med «den presise ammunisjonen som ble brukt, og angrepets nøyaktighet».

IDF mener skolen og moskeen fungerte som et kommandosenter for Hamas.

I bygget befant det seg rundt 20 medlemmer av Hamas og den væpnede gruppen Islamsk hellig krig, skriver en israelsk militærtalsmann på meldingstjenesten X. Blant disse skal det ha vært flere ledere.

Disse opplysningene er så langt ikke bekreftet av andre kilder. En av Hamas' ledere, Izzat al-Rishq, hevder det ikke var medlemmer av væpnede grupper i bygget.

Hamas kaller Israels angrep på skolebygget en farlig opptrapping.

– Massakren ved skolen Al-Tabieen i bydelen Daraj i sentrum av Gaza by er en grusom forbrytelse som utgjør en farlig opptrapping, står det i uttalelsen fra den islamistiske bevegelsen som i en årrekke har hatt makten på Gazastripen.

– En massakre

Videoopptak fra skolebygningen viser likdeler som ligger spredt utover bakken, og døde mennesker som bæres bort. En brent madrass og en dokke lå blant bygningsrestene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I skolebygget bodde det om lag 6000 internt fordrevne personer, ifølge en talsmann for sivilforsvaret, Mahmoud Basal. Han kaller angrepet en grusom massakre.

Israel har mange ganger anklaget Hamas og andre væpnede palestinske grupper for å plassere sine kommandosentre på skoler, sykehus og andre steder der sivile oppholder seg.

– Terrororganisasjonen Hamas bryter systematisk folkeretten og opererer fra sivile tilfluktsrom mens de bruker befolkningen som menneskelig skjold, uttaler IDF lørdag.

Hamas nekter på sin side for at de bruker en slik taktikk.

Ifølge FN er over 470 av 564 skoler på Gazastripen enten direkte truffet eller påført skader så langt i krigen mellom Israel og Hamas.

