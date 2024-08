Hamas om israelsk angrep på skole: – Farlig opptrapping

Angrepet skjedde tidlig lørdag morgen. Sivilforsvaret på Gazastripen sier antall drepte ligger mellom 90 og 100.

– Massakren ved skolen Al-Tabieen i bydelen Daraj i sentrum av Gaza by er en grusom forbrytelse som utgjør en farlig opptrapping, står det i uttalelsen fra Hamas.

På skolen bodde det internt fordrevne palestinere som har flyktet fra andre steder på Gazastripen. I tilknytning til skolen ligger en moské, og et øyenvitne sier til nyhetsbyrået AP at angrepet skjedde under morgenbønnen.

Militæret i Israel har bekreftet at de gjennomførte angrepet. De hevder at Hamas hadde et kommandosenter på skolen og at dette var målet for angrepet. Disse opplysningene er så langt ikke bekreftet av andre kilder.

