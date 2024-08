Palestinske myndigheter sier minst 100 er drept i angrep mot Gaza-skole

Over 100 palestinere er drept i angrepet mot skolen, som fungerte som midlertidig oppholdssted for internt fordrevne palestinere, melder palestinernes offisielle nyhetsbyrå Wafa, som siterer Hamas’ mediekontor, lørdag morgen.

Talsmann Mahmoud Basal for sivilt beredskap på Gazastripen sier til nyhetsbyrået AFP at dødstallet ligger mellom 90 og 100, og at flere titalls er såret. Han sier at det var skolen Al-Tabaieen i Al-Sahaba-området i Gaza by som ble angrepet.

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter å ha gjennomført et luftangrep og sier det var rettet mot et Hamas-senter i skolebygningen.

– Et presisjonsangrep rammet Hamas-terrorister som var operative inne i et kommando- og kontrollsenter tilhørende Hamas, tilknyttet Al-Tabaieen-skolekomplekset, står det i en uttalelse fra IDF.

Den israelske avisen Times of Israel og den israelske avisen Haaretz har også omtalt saken.

IDF uttaler på X at israelske styrker forut for angrepet iverksatte mange tiltak, blant dem innhenting av etterretningsopplysninger, for å redusere sjansen for å ramme sivile.

– Terrororganisasjonen Hamas bryter systematisk folkeretten og opererer fra sivile tilfluktsrom mens de bruker befolkningen som menneskelig skjold, skriver IDF videre.

Basal beskriver i et innlegg i meldingstjenesten Telegram angrepet som «en grusom massakre».

Ifølge en melding fra Al Jazeera på X skjedde angrepet under morgenbønnen.

