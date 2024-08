Eide etter angrep mot skolebygg i Gaza: – Haster å få på plass en våpenhvile

– Det siste døgnets nyheter om at svært mange mennesker skal være drept i et angrep på en skole i Gaza, er en dramatisk påminnelse om at det haster å få på plass en våpenhvile, og at arbeidet med en varig politisk løsning må komme i gang, sier Eide (Ap) i en uttalelse til NTB.

Angrepet skjedde tidlig lørdag morgen, før soloppgang. I skolebygget, som ligger i Gaza by, bodde det internt fordrevne palestinere som har flyktet fra andre steder på Gazastripen.

Israels militære (IDF) sier skolen fungerte som et kommandosenter for Hamas og at det befant seg rundt 20 medlemmer av Hamas og den væpnede gruppen Islamsk hellig krig i bygget. Disse opplysningene er så langt ikke bekreftet av andre kilder.

Les også: Hamas om israelsk angrep på skole: – Farlig opptrapping

Les også: Israel bombet skolebygning – rundt hundre skal være drept