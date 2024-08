Trump sier han nesten styrtet i helikopter med eks-ordfører

Det var under Donald Trumps timelange pressekonferanse i Mar-a-Lago i Florida torsdag at den tidligere presidenten fortalte dette. Han sa at han kjenner Brown «svært godt».

– Faktisk så holdt jeg på å styrte i et helikopter sammen med ham. Vi trodde at dette kanskje var slutten. Vi var i et helikopter på vei til et bestemt sted sammen, og så var det en nødlanding. Dette var ikke noen behagelig landing, og Willie var, vel, han var litt bekymret, sa Trump på pressekonferansen.

I et intervju med avisen San Francisco Chronicle etter pressekonferansen, sa Brown at ikke noe av dette skjedde.

– Dere ville ha visst det hvis jeg og Trump hadde gått ned i et helikopter, sier Brown.

– Jeg har aldri vært i noe helikopter med Trump, sier Brown videre.

Trump sa også på pressekonferansen sin at Brown hadde fortalt ham «om fæle ting» om Kamala Harris og at Brown «ikke er noen fan av henne».

Brown, som datet Harris i San Francisco i et års tid på midten av 1990-tallet, avviser Trumps påstander om Harris.

– Nei, ikke korrekte i det hele tatt, sier han til avisen.

