Danmark skjerper grensekontrollen til Sverige

Skjerpingen kommer etter at tre svenske tenåringer nylig ble siktet for medvirkning til drapsforsøk i Danmark. Flere andre svenske statsborgere er de siste månedene siktet for til dels grove lovbrudd i landet.

– Dersom politiet mener at det er behov for helt nye verktøy i kortere eller lengre perioder som følge av situasjonen, så syns jeg at vi skal være åpne for det, sa Hummelgaard til dansk TV 2 på onsdag.

Fredag er det klart at det blir settes inn ekstra ressurser til grensepasseringen ved Øresundsbroen. Det blir blant annet fysisk kontroll på togene som passerer på broen og grundigere kontroll av nummerskiltene på bilene som kjører over broen.

I tillegg oppretter politiet to visitasjonssoner i København, ifølge en pressemelding fra politiet. Sonene er rettet mot to ulike kriminelle grupperinger som holder til på henholdsvis Nørrebro og Amager. Det er også her visitasjonssonene er opprettet.

Senest torsdag ble en 43 år gammel kvinne skutt og drept på Nørrebro i København, en 42 år gammel kvinne ble skadet i hendelsen. Ingen er pågrepet etter skytingen, og foreløpig har ikke dansk politi uttalt seg hvorvidt de mistenker en mulig svensk gjerningsperson.

At svenske statsborgere reiser til Danmark og begår voldskriminalitet er helt uakseptabelt, sier Hummelgaard. Han advarer mot det han kaller svenske tilstander i Danmark.

I en pressemelding fra det danske justisdepartementet kommer det fram at etterforskningsinnsatsen i København-politiet skal styrkes med fokus på blant annet å rettsforfølge de som leier inn svensker til danske konflikter.

