Ukrainske styrker ti kilometer inne på russisk område, hevder tankesmie

The institute for the study of war sier at denne inntrengningen trolig er den mest omfattende ukrainske grensekrenkingen siden krigen begynte i februar 2022.

Russiske militærmyndigheter har framholdt at rundt tusen ukrainske soldater og minst 20 stridsvogner krysset grensen til Russland tirsdag morgen. Militærmyndighetene i Kyiv har ennå ikke kommentert operasjonen.

Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhajlo Podoljak skriver på X at Russland selv har den overordnede skylden for det som måtte skje i regionene Kursk og Belgorod.

– Ukrainske styrker har bekreftet posisjoner så langt inne som ti kilometer og fortsetter sin mekaniserte offensiv inne på russisk territorium, heter det i den siste oppdateringen om krigføringen fra instituttet torsdag.

Trengt gjennom forsvarslinjer

– Det bekreftede omfanget og den geografiske plasseringen til de ukrainske styrkene i Kursk-regionen tyder på at de har trengt gjennom to russiske forsvarslinjer og nøytralisert en befestet stilling, heter det videre.

Det foreligger ingen bekreftede meldinger om den ukrainske militæroperasjonen.

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov orienterte onsdag president Vladimir Putin om situasjonen ved grensen og sa at den ukrainske offensiven var blitt stanset.

Men militærbloggere, som støtter både Putin og krigen, bringer opplysninger som er langt mer detaljerte og nyanserte enn det myndighetene gir. Torsdag meldte flere at kampene fortsatte for tredje dag, og at sivile blir evakuert.

Knutepunkt

– Grensebyen Sudzja er i all hovedsak tapt for oss. Og dette er et knutepunkt for eksport av russisk naturgass til Europa via Ukraina, sier Jurij Podoljaka, en mye lest militærblogger som er født i Ukraina, men som støtter invasjonen. Han melder at ukrainske styrker presser på nordover i retning av byen Lgov.

Podoljaka skrev torsdag at situasjonen generelt er vanskelig og blir stadig verre, til tross for at farten på den ukrainske framrykkingen angivelig har dabbet av.

Flere bloggere har kritisert russiske myndigheter for mangelfullt forsvar ved grensen i Kursk-regionen og sier det har vært altfor lett for ukrainske styrker å åpne en kile inn på russisk område.

Les også: Flere russiske skip med mistenkelig aktivitet langs norskekysten

Uklar betydning

Russland kontrollerer 18 prosent av ukrainsk område, men det er uklart om den siste operasjonen endrer det overordnede strategiske bildet.

Sikkerhetsrådgiver og tidligere president Dmitrij Medvedev, som er en av krigshisserne i kretsen rundt Putin, sier at det ukrainske angrepet er et forsøk på å tvinge russerne til å flytte styrker fra det sentrale frontavsnittet, samt vise Vesten at Ukraina fortsatt kan bite fra seg.

Han mener at den «spesielle militæroperasjonen», som russiske myndigheter kaller krigen, nå går over i en ny fase, og at russiske styrker bør innta Odesa, Dnipro, Mykolajiv, Kyiv og bare stanse når det anses «akseptabelt og formålstjenlig» for Russland.

Les også: – Det er en liten moralsk boost for de ukrainske bakkestyrkene

Les også: Flere russiske skip med mistenkelig aktivitet langs norskekysten

Valget i USA: Kamalas vise valg (+)