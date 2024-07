Flere russiske skip med mistenkelig aktivitet langs norskekysten

Det russiske skipet Vladimir Rusanov har seilt langs vestlandskysten den siste uken viser trafikkdata fra BarentsWatch. Målet for reisen er oppgitt å være Murmansk.

Skipet har driftet langs rørledningen som går til Nyhamna-anlegget og Ormen Lange, skriver Fjordenes Tidene.

Lå i ro utenfor Måløy

Båten har gått utenfor det som kalles Nato-radaren, som er et system med radarstasjoner langs kysten og som drives av Forsvaret i samarbeid med Nato.

Båten lå lenge i ro vest for Måløy på vestlandskysten, med fri sikt mot Forsvarets radar på Kvalheimsfjellet, skriver Bergens Tidende. Her jobber Forsvaret med å oppgradere radaren.

Båten meldte om maskinproblemer mandag, og Kystvaktskipet KV «Bison» rykket ut.

– Etter å ha foretatt reparasjon kom skipet i gang igjen, men det varte ikke lenge før de fikk en ny stans, opplyser vaktleder Silje Berger i Kystverket til BT.

Ifølge BarentsWatch har båten brukt to uker fra Sørlandet til Trøndelag, og har gått nært land langs hele Vestlandet.

Russisk skip gikk i sirkler utenfor Ålesund

16. juli skal et annet russisk skip stått bak merkverdig aktivitet langs norskekysten, skriver Sunnmørsposten.

Isbryterskipet Nikolay Chike skal ha gått i sirkler fra rundt klokken 13 og fram til 18:30 utenfor Sunnmøre. Skipet skal ifølge Forsvarets operative hovedkvarter være et russisk statsfartøy.

– Vi er godt kjent med russiske fartøy som seiler i farvannet utenfor Møre og Romsdal, sier politiinspektør Steinar Strand Olsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Forsvaret følger med

Han sier at PST er klar over at enkelte skip utnytter at sporingssystemer kan skrus av, og at det er vanskelig å skille mellom hva som er normal aktivitet og hva som bør tas fatt i.

– Når russiske fartøy seiler langs norskekysten, kan det både være en del av normalbildet og være en grunn til bekymring og videre oppfølging, sier Olsen.

Fungerende kommunikasjonssjef Hanne Olafsen i Forsvarets operative hovedkvarter sier de følger situasjonen.

– Vi har god oversikt og vi følger som alltid nøye med på det som foregår i våre nærområder med militær tilstedeværelse i og rundt Norge, men kan av åpenbare årsaker ikke komme inn på hvordan.

