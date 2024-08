Biden frykter uro hvis Trump taper valget

Joe Biden sier at han «ikke er sikker i det hele tatt» på fredelig maktoverføring til Harris hvis Donald Trump taper valget i USA i november.

Det fremkommer i utdrag fra et intervju som CBS skal publisere søndag.

– Trump mener det han sier. Vi tar ham ikke på alvor. Han mener det. Alt det han sier om «hvis vi taper så kommer det til å bli blodbad», sier Biden.

Trump brukte ordet «blodbad» på et valgkamparrangement i delstaten Ohio i mars i år. Trump-valgkampens talsmann Steven Cheung sa senere til Washington Post at Trump snakket om økonomisk blodbad.

– Hvis du faktisk ser og lytter til det han sa, så snakket han om bilindustrien og toll. Bidens politikk kommer til å føre til et økonomisk blodbad for bilindustrien og ansatte i bilindustrien, sa Cheung.

Trump kommenterte også saken i et innlegg på sitt sosiale nettverk Truth Social 18. mars og sa at mediene «later som om de er sjokkert over bruken min av ordet BLODBAD, selv om de fullt ut forsto at jeg ganske enkelt snakket om bilimport».

FactCheck.orgs faktasjekk av Trumps opprinnelige uttalelser, der Trump snakket om bygging av kinesiske bilfabrikker i Mexico og faren han mener det utgjør for amerikansk bilindustri, viser at den senere forklaringen fra Cheung og Trump er langt mer plausibel enn Bidens tolkning av Trumps blodbad-uttalelser.

