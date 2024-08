Starmer forventer betydelig straff for deltakere i opptøyer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg forventer betydelig straffutmåling innen utgangen av denne uken. Det burde sende et svært kraftfullt budskap til alle som er involvert, enten direkte eller på nettet, sa Starmer tirsdag kveld etter et krisemøte i regjeringen.

Flere byer i England har den siste uken vært rammet av gatebråk og opptøyer, etter at tre jenter var blitt knivstukket og drept i Southport. En 17 år gammel gutt født i Cardiff i Wales er pågrepet og mistenkt for knivangrepet.

Etter angrepet gikk det rykter om at den antatte gjerningsmannen var asylsøker og muslim og at han var kommet til England fra Syria. Ryktene utløste opptøyer og protester i flere engelske byer, blant dem Middlesbrough, Bolton, Hull, Weimouth og Rotherham, og som politiet har sagt at høyreekstreme personer har stått bak, rettet mot muslimer.

I Rotherham, nær Sheffield, var det opptøyer utenfor et hotell som ble brukt som bolig for asylsøkere. Seks personer er pågrepet og siktet. I en oppdatering fra politiet i South Yorkshire tirsdag kveld sto det at 51 politifolk ble såret i sammenstøt med demonstrantene.

