Flere politifolk såret i nye sammenstøt i England

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet i grevskapene Devon og Cornwall opplyser at seks personer ble pågrepet i Plymouth mandag. Pågripelsene ble gjort etter at flere politibetjenter fikk mindre skader i sammenstøt i byen. To sivile ble også sendt til sykehus, fremgår det av uttalelsen.

Demonstranter kastet murstein og fyrverkeri mot politiet, som forsøkte å holde rivaliserende demonstranter adskilt i havnebyen i Devon, melder det britiske nyhetsbyrået PA.

Så langt er over 370 personer blitt pågrepet under voldelige protester og opptøyer i England, sju dager etter knivstikkingen i Southport der tre barn ble drept.

Les også: Opptøyer: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)

Les også: Kan tyde på at noe er i ferd med å briste i våre vestlige samfunn (+)