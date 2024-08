Mann pågrepet i Østerrike for terrorplaner mot Taylor Swift-konsert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den påståtte gjerningsmannen fokuserte på Taylor Swifts konserter. Det er avdekket forberedende arbeid. Vi vet også at han sverget troskap til IS for noen uker siden, sier Østerrikes nasjonale sikkerhetsdirektør Franz Ruf ifølge avisa Kronen Zeitung.

Avisa siterte onsdag kveld en ikke navngitt kilde på opplysningen om hva mannen er mistenkt for. Tipset skal ha kommet fra utenlandske sikkerhetsmyndigheter.

19-åringen, som har røtter i Nord-Makedonia, ble pågrepet tidlig onsdag morgen. Pågripelsen utløste en politiaksjon som medførte at nesten halvparten av innbyggerne i småbyen i Niederösterreich ble evakuert. I tillegg er en person pågrepet i Wien.

Ternitz har i underkant av 15.000 innbyggere.

Etterforskere har forsikret Kronen Zeitung om at en konkret trussel mot helgens konserter er avverget, men at det fortsatt eksisterer en abstrakt trussel.

Med tanke på at superstjernens tre konserter i den østerrikske hovedstaden er utsolgt, kunne et angrep fått store konsekvenser. Sikkerheten rundt konsertene torsdag, fredag og lørdag er kraftig trappet opp, inkludert strengere adgangskontroll, men det er foreløpig ingen planer om å avlyse konsertene.

