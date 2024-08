Egypt: Militærøvelser årsak til at flyselskaper er bedt om å unngå Irans luftrom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skyldes en advarsel fra Iran til alle flyselskaper som flyr over landet, om militærøvelser onsdag og torsdag, opplyser Egypts sivile luftfartsdepartement i en uttalelse sent onsdag kveld.

I et varsel til luftfartsaktører tidligere på dagen, skriver egyptiske myndigheter at alle landets flyselskaper skal holde seg unna iransk luftrom i følgende tidsrom: Mellom klokken 13 og 16 onsdag og torsdag mellom klokken 3 og 6 norsk tid.

– Ingen reiseplaner som inkluderer overflyging av området, vil bli godkjent, heter det videre i varselet.

Frykt for iransk motangrep

Varselet ble utstedt mens forholdet mellom Israel og Iran svært anspent. Det er ventet at Iran vil svare på at Hamas-leder Ismail Haniyeh ble drept i et antatt israelsk angrep i Irans hovedstad Teheran nylig.

Irans fungerende utenriksminister Ali Bagheri Kani sier onsdag at deres svar «vil komme til rett tid og i en passende form».

Opsgroup, et selskap som rådgir flyselskaper, sier et slikt varsel fra Egypt er «svært uvanlig».

– Det er mulig at dette er et signal på et iransk svar til Israel, og i så måte en potensielt stor rekke forstyrrelser i luftrommet samtidig. Det kan også være en annen årsak, sier selskapet.

Drivstoffreserve

Mange flyselskaper har lagt om ruter for å unngå iransk og libanesisk luftrom, og mange har innstilt flygninger til Israel og Libanon på grunn av den urolige situasjonen i regionen.

Søndag ba Jordan alle flyselskaper som ankommer landet, om å ha en drivstoffreserve for 45 minutters ekstra flytid.

