B’Tselem: Tusenvis av palestinske fanger torturert i Israel

Det israelske fengselsvesenet og militæret avviser anklagene fra den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen, som denne uka ga ut den 118 sider lange rapporten Welcome to Hell.

B'Tselems leder Yuli Novak går samtidig kraftig ut mot den israelske regjeringen. Hun mener regjeringen kynisk har utnyttet det kollektive traumet etter grusomhetene 7. oktober da Hamas angrep Israel.

– Denne regjeringen har drevet oss til tidenes moralske lavmål. Den beviser igjen sin fullstendige ignorering av menneskeliv – enten det gjelder de israelske gislene i Gaza, israelere og palestinere som er nødt til å leve i en pågående krig, eller av palestinerne holdt i torturleirer, skriver Novak i en pressemelding i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

– Det overordnede bildet indikerer overgrep og tortur utført under ordre, fullstendig i strid med Israels forpliktelser både under nasjonal lov og folkeretten, heter det i rapporten.

Welcome to Hell

Ifølge B'Tselem har Israel siden 7. oktober innført en systematisk politikk der tusenvis av palestinske fanger blir misbrukt og torturert.

– Sde Teiman-leiren er bare toppen av isfjellet. Israelske interneringssentre er forvandlet til et nettverk av torturleirer for palestinere, skriver B'Tselem.

I rapporten kan man lese vitnesbyrdene til 55 palestinere som er løslatt fra israelske fengsler og fangeleirer de siste månedene, flertallet uten å ha blitt siktet. 30 av fangene var fra Vestbredden, 21 fra Gazastripen og fire fra Israel.

– Vitnesbyrdene indikerer tydelig en systematisk, institusjonalisert praksis med vekt på vedvarende overgrep og tortur av alle palestinske fanger som Israel holder, står det i rapporten.

Grov og vilkårlig vold

Vitneforklaringene avslører at palestinere som for tiden sitter i israelske fengsler og fangeleirer, ofte blir utsatt for grov og vilkårlig vold, seksuelle overgrep, ulike typer ydmykelser og fornedrelser.

Mange forteller også at de sultet, at de ble hindret i å opprettholde god hygiene, at de opplevde søvnmangel, ble nektet medisinsk behandling og at de fikk begrensninger eller ble straffet for å utøve sin tro.

– I denne stund blir tusenvis av palestinere holdt under umenneskelige forhold og utsatt for nådeløse overgrep. Noen vet ikke hvorfor de ble tatt til fange, mange vil bli løslatt uten en rettssak. Når du kommer inn i leiren – uansett hvem du er eller hvorfor du ble tatt til fange – vil du bli utsatt for alvorlig, bevisst, nådeløs smerte og lidelse, skriver Novak.

Grunnløse anklager

Det israelske fengselsvesenet avviser anklagene fra B'Tselem som grunnløse og fastholder overfor nyhetsbyrået AFP at fangenes grunnleggende rettigheter blir oppfylt.

Den israelske hæren (IDF) understreker at «enhver mishandling av fanger, uansett om det skjer i forbindelse med pågripelse eller avhør, er ulovlig og strider mot militært regelverk».

– IDF avviser kategorisk anklager om systematiske overgrep, inkludert seksuelle overgrep, i sine interneringsfasiliteter, heter det i en uttalelse.

Tallet på palestinere i israelske fengsler og interneringsleirer er nesten doblet siden før krigen og lå på 9.623 i begynnelsen av juli. Nesten halvparten av dem var fengslet uten rettsavgjørelse og uten å være informert om hva de er anklaget for, ifølge B'Tselem.

Økende bruk

En gruppe uavhengige spesialrapportører har på oppdrag for FNs menneskerettsråd gransket forholdene palestinske fanger holdes under i Israel og tegner det de kaller « et sjokkerende bilde».

FN-ekspertene fordømmer omverdenens taushet og «den absolutte straffriheten» de mener at de ansvarlige i Israel nyter godt av.

De ber videre om at det må legges økt press på Israel slik at man får et system som tillater tilgang, overvåking og beskyttelse av palestinske fanger.

– Det som kreves nå, er intet mindre enn en uavhengig, internasjonal tilstedeværelse av menneskerettighetsobservatører. De må være verdens øyne, heter det i uttalelsen fra blant andre FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese.

Omfattende overgrep

De FN-oppnevnte ekspertene viser til flere rapporter om omfattende overgrep, tortur, seksuelle overgrep og voldtekt. Minst 53 palestinere skal de siste ti månedene ha mistet livet som følge av behandlingen de har fått.

Rapportene bygger på intervjuer med palestinske menn og kvinner som blant annet har fortalt hvordan de ble låst inne i bur, bundet til senger med bind for øyene og at de fikk bleier istedenfor tilgang til toalett.

Beskrivelsene går videre ut på at de ble nektet nødvendig helsehjelp, mat, vann og søvn og utsatt for ulike former for tortur som brenning med sigaretter og elektriske støt, blant annet mot kjønnsorganene.

Flere rapporter

Også tidligere i år ble det slått alarm om israelsk tortur av palestinske fanger.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International kom i midten av juli med en rapport der de hadde intervjuet 27 tidligere krigsfanger, blant dem fem kvinner og en 14 år gammel gutt. De fortalte om tortur og annen nedverdigende behandling under tiden i fangenskap.

– Vår dokumentasjon viser hvordan israelske myndigheter på vilkårlig vis tar sivile palestinere til fange i Gaza for deretter å kaste dem ned i et virtuelt svart hull uten å legge fram beviser for at de utgjør en sikkerhetstrussel, uttalte Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Soldater pågrepet

Nylig pågrep israelsk militærpoliti ni israelske soldater som anklages for overgrep mot en palestinsk fange.

– Den israelske etterforskningen ble åpnet på grunn av «mistanke om grov mishandling av en fange i Sde Teiman-fengselet, uttalte en talsperson IDF.

Pågripelsen førte til omfattende protester fra den ekstreme ytre høyre-siden i israelsk politikk.

Fakta om Sde Teiman-leiren

Sde Teiman er en israelsk militærbase som ligger i Negev-ørkenen, 29 kilometer fra grensen til Gaza.

Under Israel-Hamas krigen er leiren blitt interneringsleir for palestinere fra Gazastripen.

Både israelske varslere og løslatte palestinske fanger har rapportert om systemiske overgrep og menneskerettighetsbrudd, inkludert fysisk og psykisk tortur.

Leiren har blitt kalt «Israels Guantánamo Bay».

Israelske statsadvokater opplyste til høyesterett i begynnelsen av juni at innsatte som holdes på Sde Teiman, gradvis ville bli transportert til permanente fengselsanlegg.

Amnesty International bemerket i juli at «lite ser ut til å ha endret seg».

I slutten av juli ble ni israelske soldater pågrepet av israelsk militærpoliti, anklaget for grov mishandling av en fange i Sde Teiman.

Kilde: Wikipedia/ Reuters

