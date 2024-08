Amnesty: Minst 21 demonstranter drept i Nigeria

Politiet har slått ned på protester etter at tusenvis av mennesker sluttet seg til demonstrasjoner mot regjeringens politikk og de høye levekostnadene i forrige uke. Siden har demonstrasjonene avtatt betydelig.

Sikkerhetsstyrker har skutt med gevær over folkemengder og brukt tåregass for å bryte opp demonstrasjonene, ifølge AFPs korrespondenter.

Nigerianske sikkerhetsstyrker har nektet for at de er ansvarlig for drap under protestbølgen.

Onsdag sa Amnestys Nigeria-direktør Isa Sanusi at organisasjonen har verifisert ytterligere sju drap på demonstranter Kano og ett i Azare, nordøst i delstaten Bauchi. Dødstallet er dermed oppe i 21, men Sanusi understreker at det er et «konservativt tall» og at Amnesty gransker flere dødsfall.

Amnesty fordømmer sikkerhetsstyrkenes bruk av skarp ammunisjon mot demonstranter og ber om en etterforskning.

Afrikas mest folkerike land er rammet av den verste økonomiske krisen på en generasjon. Det skjer etter at president Bola Ahmed Tinubu i fjor satte i gang flere reformer.

