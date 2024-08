Norges ambassadør: En æra er over i Bangladesh

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Sheikh Hasina er datter av landsfaderen Sheikh Mujibur Rahman, som ble drept i et militærkupp i 1975. Det samme ble moren hennes og tre brødre.

78-åringen, som tilhører landets eldste parti Awami-ligaen, har vært statsminister i to omganger, først fra 1996 til 2001 og deretter sammenhengende siden januar 2009.

– Hun har vært statsminister uavbrutt de siste 15-årene og er en av de store skikkelsene i dette landets historie, konstaterer Norges ambassadør i Dhaka, Espen Rikter-Svendsen.

Voldsomme sammenstøt

Over 300 mennesker skal de siste ukene være drept under i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og studenter som har protestert mot regjeringens forslag om at 30 prosent av alle offentlige stillinger skulle forbeholdes familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971.

Kritikere hevder at dette først og fremst tjener grupper som støtter Hasina og regjeringspartiet.

Nærmere 20 prosent av landets 170 millioner innbyggere er uten jobb, og blant unge under 24 år er arbeidsledigheten på over 40 prosent.

Flyktet

Mandag flyktet Sheikh Hasina til nabolandet India etter at tusenvis av demonstranter stormet statsministerboligen i Dhaka.

Landets hærsjef, general Waker-Uz-Zaman, kunngjorde deretter at hæren ville danne en overgangsregjering.

– Det som har skjedd er et brudd med et regime som mange følte ikke lyttet til befolkningen, sier Rikter-Svendsen til NTB.

Bangladesh har også tidligere opplevd tilsvarende vendepunkter i historien, som da landet kvittet seg med militærdiktatoren Hussain Muhammad Ershad i 1990, påpeker han.

– Landet har en viss erfaring med å håndtere slike situasjoner, sier Rikter-Svendsen.

Bred respekt

Ifølge Norges ambassadør nyter hæren i Bangladesh bred respekt i store deler av befolkningen.

Hærsjefen har foreløpig ikke antydet hvor lenge en militær overgangsregjering kommer til å styre før det blir holdt valg.

– Vi vet at han har hatt konsultasjoner med alle politiske partier bortsett fra Sheikh Hasinas parti Awami-ligaen, og han har omtalt disse samtalene som konstruktive, sier Rikter-Svendsen.

Mandag kveld hadde hærsjefen og representanter for opposisjonen et møte med president Mohammed Shahabuddin.

Etter møtet ga presidenten ordre om at landets opposisjonsleder, 78 år gamle Khaleda Zia, skulle løslates fra husarrest. Det samme skulle demonstranter som er blitt fengslet de siste ukene.

Opposisjonsleder

Khaleda Zia tilhører det andre av Bangladeshs to store partier, nasjonalistpartiet BNP, og var statsminister i landet i to femårsperioder på 1990-tallet og tidlig 2000-tall.

Zia har siden 1980-tallet vært Sheikh Hasinas fremste rival, men ble i 2018 dømt til 17 års fengsel for korrupsjon. Siden 2020 har hun sittet i husarrest.

BNP oppfordret til valgboikott da Sheikh Hasina ble gjenvalgt i januar, i et valg som høstet sterk internasjonal kritikk.

Skitne metoder

Over 200 aktivister i partiet ble dømt til fengsel i forkant av valget, og mange av lederne valgte å gå under jorda.

Menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch (HRW) anklaget regjeringspartiet for å bruke skitne metoder for å kneble opposisjon.

Sheikh Hasinas dager som statsminister er nå talte, og hva som nå kommer til å skje med partiet hennes er et åpent spørsmål, mener Rikter-Svendsen.

– Der er arverekkefølgen høyst uklart, sier han.

Gjeng med bøller

Awami-ligaens studentfløy kan også skape store problemer i tiden framover, frykter Rikter-Svendsen.

– De har i praksis oppført seg som en gjeng med bøller som har vært veldig hardhendte. Dette har vært en forhatt organisasjon, og ingen har egentlig skjønt hvorfor partiet har latt dem holde på, sier han.

Regjeringspartiets studentfløy har også spilt en sentral rolle i myndighetenes forsøk på å slå ned protestene, ifølge Rikter-Svendsen.

– Ett av feilgrepene regjeringen gjorde var å slippe den gjengen løs på demonstrantene. Det var da det virkelig ble opptrapping og tok helt av. Hva som nå kommer til å skje med dem er ikke godt å si, sier han.

