Minst seks døde i uvær i Florida

I Levy fylke i Florida mistet en tolv år gammel jente og en 13 år gammel gutt livet da trær falt over dem i uværet, opplyser myndighetene. Blant de øvrige omkomne er en 38 år gammel kvinne og hennes tolv år gamle sønn som mistet livet i en bilulykke i uværet i Dixie fylke nord for Tampa, og en vogntogsjåfør døde da han mistet kontroll over kjøretøyet i Tampa-området.

Debby svekket seg mandag fra orkan til tropisk storm etter at uværet feide over Florida i Big Bend-området lengst nord på vestkysten med kraftig regn og høy sjø.

Rundt 240.000 strømkunder var uten elektrisitet i Florida mandag, og hundrevis av flygninger til og fra flyplasser i delstaten ble innstilt gjennom dagen.

Uværet beveger seg nå sakte over land og har kurs for delstatene Georgia og South Carolina. Mandag kveld lå uværets senter nær grensen mellom Florida og Georgia.

Debby ventes å flytte seg ut over åpen sjø igjen innen tirsdag kveld, og deretter styrke seg på nytt og treffe land på nytt, trolig rundt Charleston i South Carolina.

Det amerikanske orkansenteret (NHC) advarer om fare for stormflo og oversvømmelser i noen områder på atlanterhavskysten fram til fredag morgen.

