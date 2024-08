Israel: Har beslaglagt palestinske skattepenger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den sterkt høyreorienterte ministeren kunngjorde grepet i en uttalelse sent søndag kveld. Ifølge Smotrich er dette femte gang Israel holder tilbake skattepenger som landet innkrever på vegne av Den palestinske selvstyremyndigheten.

Pengene skal nå i stedet gå til israelske ofre for terrorisme, ifølge finansministeren.

Tidligere har både Norge og USA reagert sterkt på Israels planer om å beslaglegge palestinske skattepenger. I vinter ble det enighet om at Norge skulle være mellomstasjon for skattepengene, slik at de igjen kunne overføres til palestinerne på den okkuperte Vestbredden.

Men da Norge i mai anerkjente Palestina som en stat, varslet Smotrich at Israel ville trekke seg fra denne ordningen.

Finansministeren kaller beslagleggingen av pengene et ledd i kampen mot terrorisme. Israel har lenge vært sterkt kritisk til at Selvstyremyndigheten gir økonomisk støtte til familiene til palestinere som er fengslet i Israel.

På meldingstjenesten X knytter Smotrich kutt i finansieringen av Selvstyremyndigheten til en bredere strategi for å hindre opprettelsen av en palestinsk stat.

Tidligere i sommer sa Smotrich ifølge Times of Israel at han var stolt av sin innsats for å hindre opprettelsen av det han kalte en «terroriststat som vil true eksistensen til staten Israel».

