USAs høyesterett avviser krav om å utsette straffeutmålingen av Trump i hysjpengesaken

USAs øverste domstol behandlet et søksmål fra delstaten Missouri som hevder at hysjpengesaken mot Trump krenker velgernes rettigheter.

Trump ble i juni dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Straffeutmålingen i den såkalte hysjpengesaken ble utsatt til 18. september etter en kjennelse i USAs høyesterett i juli.

Kjennelsen slo fast at Trump ikke kan straffeforfølges for «offentlige handlinger» gjort som president, bare de han har gjort som privatperson. Trumps advokater har bedt om at domfellelsen forkastes, med henvisning til høyesterettskjennelsen.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Trump har nektet både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

