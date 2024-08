Regjeringen i Sudan avviser at det er hungersnød i flyktningleir i Darfur

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sudans statlige kommisjon for humanitær bistand sier at forholdene i Zamzam-leiren «ikke samsvarer» med kriteriene som må oppfylles for å erklære hungersnød.

Tidligere denne uken konkluderte Integrated Food Security Phase Classification (IPC) med at konflikten i Sudan og mangelen på humanitær tilgang har ført til hungersnød i ZamZam-leiren i juli. Leiren er en av de eldste og største av sitt slag i Sudan, og har rundt en halv million beboere.

Zamzam-leiren ligger ved den beleirede byen El-Fasher i Nord-Darfur. Ifølge Leger Uten Grenser er minst 260 mennesker drept i konflikten mellom den paramilitære gruppen RSF og regjeringshæren i El-Fasher.

Senest lørdag ble 23 mennesker drept i et granatangrep RSF skal ha stått bak i El-Fasher, opplyser aktivister til AFP. Byen er den største i området som ennå ikke er under RFS' kontroll.

Ifølge USAs spesialutsending til Sudan, Tom Perriello, har titusenvis av mennesker mistet livet siden krigen brøt ut i april 2023. Noen anslag går ut på at opp mot 150.000 mennesker kan være drept.

