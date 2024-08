Protestleder i Bangladesh krever at statsministeren går av

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Øyenvitner har fortalt at politiet har skutt med skarpt mot studenter som demonstrerte i Dhaka i juli. Siden den 15. juni er mer enn 200 drept og flere tusen skadet.

– Sheikh Hasina bør ikke bare trekke seg, det bør bli en rettssak for drap, plyndring og korrupsjon, sier lederen for organisasjonen Studenter mot diskriminering Nahid Islam til en stor folkemengde i Dhaka lørdag.

Protestene var i utgangspunktet rettet mot et kvotesystem som gjorde at en stor andel av alle offentlige stillinger i landet var forbeholdt familiemedlemmer av dem som kjempet i uavhengighetskrigen mot Pakistan i 1971. Landets høyeste domstol har slått fast at dette systemet er ulovlig, men har ikke opphevet det fullstendig.

