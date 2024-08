Minst 22 skadet i eksplosjon på motorsportbane i Tyskland

Flere av de skadede ble fraktet til sykehus ved hjelp av redningshelikoptre. Én av dem skal ha blitt påført kritiske skader, mens tre andre ble betegnet som alvorlig skadet.

Tidlige undersøkelser tyder på at eksplosjonen skjedde like etter klokken 18 ved et depotstopp under et øvelsesløp.

Politiet etterforsker nå hva som forårsaket eksplosjonen.

Lørdag skal det avholdes et seks timer langt løp på banen.

