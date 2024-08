Tvinnereim – Norge står klar til å øke støtten til Sudan

I en uttalelse fredag krever utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim at Adré-grensen fra Tsjad åpnes for humanitært personell og forsyninger til Darfur.

– Dette er en svært alvorlig sultkrise som kan bli verre om det ikke kommer inn mer hjelp raskt, sier Tvinnereim.

Hun legger til at Norge kunngjorde støtte til humanitær innsats i Sudan under en internasjonal konferanse i Paris i vår.

– Vi står klar til å øke støtten, sier hun. Norge støtter blant annet Verdens matvareprogram sitt nødhjelpsarbeid i Sudan.

Det raser en blodig krig mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske regjeringshæren i landet, en krig som har pågått siden april 2023. Situasjonen er særlig kritisk i den beleirede byen El-Fasher, som ifølge Reuters er den eneste større byen i Darfur som ikke er under RSFs kontroll.

Hungersnød

Torsdag konkluderte en rapport fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC) med at flyktningleiren Zamzam i Nord-Darfur var rammet av hungersnød i juli. Mange fra El-Fasher har søkt tilflukt her.

Ifølge Yale Humanitarian Research Lab har risikoen for kolera og andre vannbårne sykdommer også økt etter at flommer oversvømte toaletter og forurenset vannkilder i flyktningleiren denne uken.

Flyktningleiren for internt fordrevne i Sudan er den største i landet, og hadde tidligere rundt 300.000 beboere. I løpet av få uker har antallet steget til rundt en halv million på grunn av kampene i El-Fasher.

Ifølge Tvinnreim opplever nå 775.000 mennesker i Sudan nå ekstrem matmangel og underernæring, inkludert hungersnød.

– Dette er en klassifisering som brukes relativt sjeldent, og beskriver derfor med all tyngde hvor alvorlig situasjonen er, sier utviklingsministeren.

Mangel på tilgang

Utviklingsministeren ber om at FN og andre humanitære aktører får uhindret tilgang til befolkningen, og sier at Norge står klar til å øke den humanitære støtten til Sudan.

– Uten vedvarende og uhindret tilgang vil ikke de humanitære aktørene kunne hjelpe på langt nær hele befolkningen i nød, sier Tvinnereim.

Ifølge IPC er hovedårsaken til hungersnøden i Zamzam-leiren konflikten i Sudan og mangelen på humanitær tilgang. Ifølge FNs står over 25,6 millioner mennesker i Sudan i fare for akutt sult.

Begge sider i konflikten anklages for krigsforbrytelser, blant annet målrettede angrep på sivile og blokkering av humanitær hjelp.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) mangler den humanitære responsplanen for Sudan over to tredjedeler av den nødvendige finansieringen.

