Minst 13 drept i demonstrasjoner i Nigeria – hæren kan bli satt inn

Ifølge Amnesty International er 13 personer drept. Organisasjonen anklager sikkerhetsstyrkene for å ha drept fredelige demonstranter.

Det er motstridende opplysninger om hvor mange som er døde. I en melding på X skriver Amnesty at seks personer ble drept i Suleja, fire i Maiduguri, nordøst i landet, og tre i Kaduna, nordvest i Nigeria.

Politiet i Maiduguri har opplyst at fire personer døde i eksplosjoner, men ga ingen flere detaljer.

Høy beredskap – hæren kan bli satt inn

– Politiet er i høy beredskap og klare til å svare på den pågående situasjonen, og vil få assistanse fra andre sikkerhetsstyrker, inkludert militæret, dersom det blir behov for dette, sier politisjef Kayode Egbetokun.

Torsdag var det voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politiet blant annet i hovedstaden Abuja og i delstaten Kano nord i landet.

Det ventes at demonstrasjonene fortsetter fredag. Gjennom emneknaggen #EndBadGovernanceInNigeria har nigerianere organisert demonstrasjonene på nett og varslet at de vil holde på i ti dager.

Protesterer mot økonomisk reform

Demonstrantene protesterer mot president Bola Tinubus økonomiske reformer som har ført til en inflasjon som løper løpsk, har svekket valutaen og ført til økte vanskeligheter for nigerianere flest.

Presidenten har sagt at han har forståelse for sinnet mot reformene, men at dette er den eneste måten å skape økonomisk vekst for landet.

I Kano ble det innført portforbud i 24 timer etter at demonstranter plyndret en butikk og en offentlig bygning. I tre andre delstater er det innført portforbud i enkelte områder.

