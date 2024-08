Maskerte angripere ransaket opposisjonsleders partikontor i Venezuela

Temperaturen stiger i Venezuela etter at sittende president Nicolás Maduro erklærte seier i presidentvalget. Flere maskerte angripere tok seg inn i partikontoret til Maria Corina Machado, en av opposisjonslederne, rundt klokken 3 natt til fredag.

De maskerte personene fikk med seg dokumenter og annet utstyr, i tillegg viser bilder publisert av Machados parti i sosiale medier at de har sprayet flere vegger svarte.

Maduro har truet med å arrestere Machado, som har gått under jorda samtidig som hun søker å samle folket i Venezuela og det internasjonale samfunnet om å bestride valgresultatet fra forrige søndag.

Machado uttalte til Wall Street Journal på torsdag at hun frykter for sitt eget liv.

Biden-administrasjonen i USA har gått ut og støttet opposisjonen i landet, som har utropt Edmundo González til valgvinner.

Valgkommisjonen i Venezuela erklærte mandag at Maduro hadde vunnet valget. Den største opposisjonskoalisjonen sa imidlertid noen timer senere at de hadde samlet inn resultater fra 80 prosent av landets 30.000 stemmemaskiner, og at disse viste at González hadde vunnet med klar margin.

– Gitt de overveldende bevisene, er det klart for USA og, viktigst av alt, for det venezuelanske folket at Edmundo González Urrutia vant flest stemmer i Venezuelas presidentvalg 28. juli, har USAs utenriksminister Antony Blinken sagt i en uttalelse.

