Harris samler inn milliarder

Det er over dobbelt så mye som den republikanske presidentkandidaten Donald Trump samlet inn i samme periode. Han fikk inn 138,7 millioner dollar (1,5 milliarder kroner).

Juli lå an til å bli en skuffende måned for demokratene siden flere store givere holdt tilbake penger for å presse president Joe Biden til å trekke seg som kandidat.

Men da han først trakk seg og pekte på Harris som sin etterfølger, åpnet slusene seg og pengene fosset inn. 200 millioner dollar ble samlet inn på en uke etter at Biden trakk seg 21. juli.

To tredeler av bidragene kom fra folk som ga penger for første gang, og 94 prosent av donasjonene var på 200 dollar eller mindre, ifølge kampanjestaben.

Harris' valgkamp har ved slutten av juli 377 millioner dollar til rådighet, 50 millioner dollar mer enn Trump-kampanjen.

Trump samlet også inn mer penger i juli enn måneden før, da han fikk inn 111,8 millioner dollar.

Det var ventet at attentatet mot ham ville bidra til et oppsving i innsamlingen fra tilhengerne, på samme måte som etter at han ble dømt i hysjpengesaken i New York.

