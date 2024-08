Britisk politi forbereder seg på flere høyreekstreme demonstrasjoner i helgen

Det brøt ut opptøyer i flere byer i Storbritannia denne uken etter at tre jenter ble drept i et knivangrep i Southport mandag.

Ifølge politiet står høyreekstremister bak opptøyene.

Totalt ble over 100 demonstranter pågrepet og flere titalls politifolk skadet.

De kommende dagene planlegges en rekke nye protester. På nett oppfordres folk til å ta med engelske flagg, og slagordet «nok er nok» går igjen.

Politiet i Merseyside, som dekker Southport, har opplyst at de er klar over flere mulige demonstrasjoner, og at de står klare med en rekke politiressurser.

– Kjeltringer som sår hat

Rotherham i Yorkshire, Cardiff i Wales og Belfast i Nord-Irland er også blant byene der politiet venter demonstrasjoner.

Statsminister Keir Starmer har anklagd «kjeltringer» for å utnytte en nasjon i sorg til å så hat.

Ifølge generalsekretær Zara Mohammed i Muslim Council of Britain (MCB) er mange muslimer engstelige for helgen. Hun sier til PA Media at moskeene forbereder seg ved å leie sikkerhetsvakter og undersøke at overvåkingskameraer virker.

Sju personer pågrepet

En 17 år gammel gutt er siktet for knivdrapene i Southport, som skjedde under en danse- og yogatime for barn 29. juli. Feilinformasjon og rykter om gjerningspersonen bidro til opptøyene. Blant annet gikk det rykter om at han var muslim.

Det brøt ut opptøyer i Southport tirsdag, og demonstranter kastet murstein mot en moske i byen.

Sju personer er pågrepet etter de voldelige opptøyene i byen.

Det ventes flere pågripelser i de kommende ukene, opplyser politiet i Merseyside ifølge The Guardian.

– Politiet kommer på døra

– Omfattende arbeid pågår for å identifisere de ansvarlige for disse forkastelige hendelsene, og vi er bestemt på å finne alle som var involvert, sier politisjef Tony Roberts i en pressemelding.

Etterforskere går gjennom hundrevis av timer med videomateriale, samt bilder, for å finne de involverte, fortsatte han.

– Hvis du deltok, kan du vente deg at politiet kommer og banker på døra, sier han.

